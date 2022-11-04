Пхеньян, 5 ноября, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Причина ракетных запусков КНДР заключается в недальновидной военной активности США. Соответствующее заявление сделала зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева в ходе выступления на заседании Совбеза организации.

Haz.de Запуск. КНДР

« На уровне руководства США и Южной Корее ведутся безответственные разговоры о размещении на Корейском полуострове и в регионе американских средств сдерживания, включая ядерные. В этой связи очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны недальновидной, конфронтационной военной активности США, которая бьет как по их партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии в целом», — отметила она.

Евстигнеева считает, что ситуация на Корейском полуострове — это своеобразный индикатор процессов, которые происходят в Азии. В частности, рост напряженности между КНДР и Южной Корее является следствием действий США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вообще деятельность Штатов, по словам российского дипломата, только создает новые риски для азиатских стран, поскольку Вашингтон пытается разделить государства региона по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Евстигнеева добавила, что в результате этой деятельности был создан новый военный блок, состоящий из США, Великобритании и Австралии. Пхеньян же усомнился в том, что у этих государств были добрые намерения при создании альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября КНДР запустила не менее 25 ракет различных типов. Одна из них упала в вблизи территориальных вод Южной Кореи, в 57 километрах от расположенного на побережье города Сокчхо. Ещё одна ракета направлялась в сторону острова Уллындо и упала в море в 167 километров от него.