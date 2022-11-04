Вашингтон, 5 ноября, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Американские власти отправили киевскому режиму восемь зенитных ракетных комплексов NASAMS. Они могут быть доставлены на место назначения уже в ближайшее время, заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам.

Soldatnytt ЗРК NASAMS

«Что касается комплексов NASAMS для Киева, я думаю, что на подходе около восьми систем. Я точно не знаю, где они сейчас в цепочке поставок, но они уже в пути. И я думаю, это важно», — отметил он.

Плам считает, что Киев столкнется с крайне серьезными проблемами при внедрении систем противоракетной обороны на своей территории.

Это связано с тем, что б. УССР не сможет обеспечить всестороннюю защиту своих территорий. Фактически, речи о создании противоракетного щита не идет, убежден Плам.

Так, он добавил, что Киеву никак не помогут 10, 20 или даже 30 самых современных систем ПРО, поскольку они не защитят всю территорию страны.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство США может уже в начале ноября передать Киеву еще восемь систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, а также соответствующие боеприпасы к ним.