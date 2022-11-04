Вашингтон, 5 ноября, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев и встретился с представителями киевского режима. Об этом 4 ноября сообщила по итогам визита пресс-служба Белого дома.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

Уточняется, что советник американского лидера Салливан встретился с Владимиром Зеленским, а также с представителями киевского режима Андреем Ермаком, Алексеем Резниковым и другими. Отмечается, что цель визита — подтвердить непоколебимость поддержки киевского режима со стороны США.

Кроме того, Салливан сообщил киевскому руководству о новом пакете военной помощи на общую сумму 400 млн долларов. Помимо этого, советник президента США заверил руководителей киевского режима в намерении американских властей продолжать и в дальнейшем оказание экономической и гуманитарной поддержки Киеву.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тайном визите советника президента США по национальной безопасности Салливана в Киев.