Сватово, ЛНР, 5 ноября, 2022, 00:11 — ИА Регнум. Ситуация в зоне Сватово и Кременной в Луганской народной республике стабилизировалась. Соответствующее заявление в эфире телеканала «Россия-24» сделал командир спецподразделения «Ахмат», помощник главы Чечни Апты Алаудинов.

Александр Погожев ИА REGNUM Сватово

На данный момент ситуация в зоне Сватово — Кременная реально стабилизирована, мы туда перебросили, не буду называть точное количество сил и средств. Сейчас с территории Чеченской Республики продолжают поступать добровольческие отряды, мы будем наращивать там силы и средства, — заявил он.

Алаудинов подчеркнул, что движение противника «жестко остановили», сейчас прорвавшихся солдат ВСУ выявляют и уничтожают.

По его словам, военные б. УССР уже выдохлись, исчерпали свои ресурсы и пробить линию обороны российских войск не в состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики атакуют рубеж Сватово и Кременной на протяжении уже примерно полутора месяцев. Они понесли огромные потери, но так и не сумели ничего сделать с российской линией обороны.