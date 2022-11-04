Село Кузовка, Тульская область, 4 ноября, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Тульской области увеличилось до 12. Соответствующие данные приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Novostipmr.com Скорая помощь

Ранее NA REGNUM сообщало о четырех пострадавших в результате этого ДТП.

Сама авария произошла в пятницу вечером около деревни Кузовка Богородицкого района на 255-м километре трассы М-4 «Дон». Опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. В транспортном средстве находились 40 пассажиров и два водителя.

По предварительным данным, автобус врезался в разделительное ограждение, после чего опрокинулся.

В ГУ МЧС по Тульской области отметили, что никакого затора на федеральной трассе нет, движение не перекрывалось.