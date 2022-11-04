Вашингтон, 4 ноября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Администрация США предложила лидеру КНДР Ким Чен Ыну и его представителям провести встречу по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, заявил 4 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Мы должны относиться к провокациям [КНДР с ракетными пусками] серьезно. Именно поэтому мы продолжаем повторять наше предложение встретиться с господином Ким Чен Ыном и представителями его режима без предварительных условий», — заявил он.

Вместе с тем Кирби добавил, что США не видят «признаков того, что Ким Чен Ын заинтересован в этом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш осудил запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.

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