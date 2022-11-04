Село Кузовка, Тульская область, 4 ноября, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Серьезное ДТП произошло в Тульской области. Там опрокинулся пассажирский автобус, пострадали четыре человека.

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Авария произошла около деревни Кузовка в Богородицком районе области на 255-м километре трассы М-4 «Дон», сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Автобус ехал из Рязани в Старый Оскол.

На момент аварии в транспортном средстве находились 40 пассажиров и два водителя. Пострадали четыре человека, им оказывают медицинскую помощь.

По предварительным данным, автобус врезался в разделительное ограждение, после чего опрокинулся.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.