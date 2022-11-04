Одесса, Украина, 4 ноября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях б. УССР, написал так называемый глава областной администрации Виталий Ким.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Ранее тревога объявлялась почти по всей территории б. УССР, впоследствии она была отменена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 ноября Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 90 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении.

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