Экс-советник ЦРУ уличил СМИ США во лжи про Путина
Вашингтон, 4 ноября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Спецслужбы США и Великобритании распространяют лживую информацию о заявлениях президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление в статье для Daily Reckoning сделал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
По его словам, американские и британские пропагандисты устроили «психологическую операцию», извратив смысл слов российского лидера об оружии массового уничтожения. В итоге СМИ стран Запада начали информационную атаку на Россию, обвиняя Москву в планах применить «грязную бомбу» на территории б. УССР.
Впрочем, на этом прегрешения США и Великобритании не заканчиваются. Рикардс утверждает, что ЦРУ и МИ-6 регулярно распространяют антироссийскую дезинформацию и просто пропаганду, которая потом публикуется в Washington Post, New York Times и NBC News.
Стоит отметить, что Путин неоднократно комментировал возможность применения ядерного оружия Россией. По словам президента, в ядерной доктрине России четко указано, в каких случаях Москва может его использовать.