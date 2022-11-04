Вашингтон, 4 ноября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Спецслужбы США и Великобритании распространяют лживую информацию о заявлениях президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление в статье для Daily Reckoning сделал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Американские элиты утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие. Это ложь. Путин никогда такого не говорил, — заявил он.

По его словам, американские и британские пропагандисты устроили «психологическую операцию», извратив смысл слов российского лидера об оружии массового уничтожения. В итоге СМИ стран Запада начали информационную атаку на Россию, обвиняя Москву в планах применить «грязную бомбу» на территории б. УССР.

Впрочем, на этом прегрешения США и Великобритании не заканчиваются. Рикардс утверждает, что ЦРУ и МИ-6 регулярно распространяют антироссийскую дезинформацию и просто пропаганду, которая потом публикуется в Washington Post, New York Times и NBC News.

Стоит отметить, что Путин неоднократно комментировал возможность применения ядерного оружия Россией. По словам президента, в ядерной доктрине России четко указано, в каких случаях Москва может его использовать.