Анкара, 4 ноября, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Турция выступает за возобновление переговоров между Россией и Киевом для скорейшего прекращения конфликта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган з на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Эрдоган отметил на встрече, что считает необходимым возвращение за стол переговоров для скорейшего прекращения противостояния между Россией и [Киевом] и создания возможности для справедливого урегулирования конфликта», — заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена сосредоточить усилия на продлении «зерновой сделки».

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