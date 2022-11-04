Вашингтон, 4 ноября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Республиканцы из юридического комитета палаты представителей конгресса США обвинили руководство ФБР и министерства юстиции США в масштабных манипуляциях, а также превышении должностных полномочий. Соответствующий доклад в пятницу был опубликован на сайте комитета и носит название «Источники ФБР: что их откровения говорят о политизации ФБР и министерства юстиции».

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Сами авторы считают, что их творение объемом в тысячу страниц рассказывает о «безудержной культуре безответственности, манипуляции и превышении полномочий на самом высшем уровне». Материал для доклада предоставили бывшие сотрудники ФБР и минюста, которые не пожалели красочных эпитетов для описания «прогнившей до основания» системы. Которая, по их словам, не гнушается использовать федеральное правительство в качестве оружия против политических оппонентов.

«ФБР под руководством Кристофера Рэя и генпрокурора Меррика Гарланда разрушено», — прокомментировал выводы доклада член комитета республиканец Джим Джордан. По данным американского издания The Hill, именно он может возглавить юридический комитет палаты, если республиканцам удастся победить на предстоящих выборах.

Так, республиканцы считают, что ФБР специально преувеличивает угрозу внутреннего экстремизма, преследует родителей, которым не нравится навязываемое детям в школах «левое» образование, а заодно и превышает свои полномочия в слежке за рубежом. Также спецслужбу обвинили в атаках на церкви и клиники, которые выступают против абортов. Еще одно обвинение — обыски у бывшего президента США Дональда Трампа.

В ФБР и минюсте пока никак не прокомментировали обвинения в свой адрес.