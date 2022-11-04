Эдмонтон, Канада, 4 ноября, 2022, 22:58 — ИА Регнум. В Канаде столкнулись два транспортных средства — школьный автобус и грузовик. Об этом 4 ноября сообщил телеканал CTV.

Maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

ДТП произошло на одном из перекрестков в пригороде Эдмонтона. По последним данным, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в результате массового ДТП с участием грузовика в канадской провинции Онтарио погиб один человек, ещё 15 пострадали.