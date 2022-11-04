Санкт-Петербург, 4 ноября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. 25-летний бразильский фланговый нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком признан лучшим игроком команды в октябре по версии болельщиков. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

В октябре Малком сыграл в шести матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Стоит отметить, что для бразильца эта награда стала второй в текущем сезоне.

За «Зенит» Малком выступает с 2 августа 2019 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро. Действующее соглашение бразильского нападающего с российским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.