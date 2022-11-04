Москва, 4 ноября, 2022, 22:50 — ИА Регнум. 5 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА под руководством Владимира Федотова в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Пари Нижним Новгородом» Михаила Галактионова. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Дмитрий Сафьян.

После первого круга ЦСКА, одержав восемь побед и набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с 13 очками располагается на 12-й позиции.

В последний раз «Пари НН» и ЦСКА играли между собой 31 июля 2022 года в матче 3-го тура РПЛ. Та игра завершилась со счетом 2:2, а забитыми мячами отметились Федор Чалов (15’ Максим Мухин), Константин Кучаев (22’ Милан Гаич) и Тимур Сулейманов (60’, 85’).