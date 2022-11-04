Москва, 4 ноября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Москва располагает информацией о том, что террористы в Сирии готовят нападение на авиабазу Хмеймим, заявил 4 ноября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

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«По информации, полученной российским Центром по примирению враждующих сторон, боевики террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская Партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят нападение на авиационную базу Хмеймим с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении и дронов-камикадзе», — заявил Егоров на брифинге.

По его словам, в мастерских в районе населенного пункта Хербет-Эль-Джауз завершена сборка и подготовка к применению большого числа беспилотников с радиусом действия до 70 км.