Стамбул, Турция, 4 ноября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Власти Турции намерены сосредоточить усилия на продлении «зерновой сделки». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, в результате дипломатических контактов высокого уровня, осуществленных Анкарой с Москвой и Киевом, удалось добиться возобновления работы «зернового коридора».

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября президент России Владимир Путин заявил, что право выйти из сделки по вывозу зерна с территории б. УССР в случае, если гарантии со стороны Киева будут нарушены, оставляет за собой Россия.