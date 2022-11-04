Москва, 4 ноября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. 24-летний универсальный защитник московского ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов может продолжить карьеру в Италии. Об этом 4 ноября сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

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По информации источника, в подписании Зайнутдинова заинтересована «Аталанта» из Бергамо. При этом ЦСКА готов отпустить футболиста, но не менее, чем за 5 миллионов евро.

Действующее соглашение 24-летнего Бахтиера Зайнутдинова с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне казахский защитник принял участие в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.