Анкара, 4 ноября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Скорость вступления Турции и Финляндии в НАТО зависит исключительно от выполнения этими государствами условий Анкары. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Twibee.com Реджеп Эрдоган

Турецкий лидер подчеркнул, что конфликт между Киевом и Москвой следует решать путем переговоров, к которым следует вернуться как можно скорее, чтобы добиться устраивающего все стороны результата.

«Эрдоган отметил, что скорость процесса утверждения трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией и шаги, которые будут предприняты этими странами, определят время его завершения», — говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Также Эрдоган прокомментировал отношения с Грецией, заявив, что «не Турция усиливает напряженность в регионе и что было бы полезно направить Грецию на действия, основанные на здравом смысле и диалоге».

Столтенберг, в свою очередь, в своих социальных сетях поблагодарил Эрдогана за роль в «зерновой сделке». Генсек НАТО также счел, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО существенно укрепит альянс.

Две скандинавские страны заявили о желании присоединиться к НАТО в мае 2022 года, однако столкнулись с возражениями Турции, которая обвинила их в укрывательстве террористов.