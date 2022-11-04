Бергамо, Италия, 4 ноября, 2022, 22:33 — ИА Регнум. 4 ноября в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» футбольный клуб «Аталанта» в центральном матче 13-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с неаполитанским «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

(сс) RonnyK «Наполи»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Ассистенты главного судьи — Фабиано Прети и Алессио Берти.

На данный момент «Наполи», одержав десять побед и набрав 32 очка, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» с 27 очками располагается позицией ниже.

В последний раз «Аталанта» и «Наполи» играли между собой 3 апреля 2022 года в матче 31-го тура чемпионата Италии. Тот матч завершился уверенной победой неаполитанского клуба со счетом 3:1, а забитыми мячами отметились Лоренцо Инсинье (14’ пенальти), Маттео Политано (37’ Лоренцо Инсинье), Элиф Эльмас (81’ Ирвинг Лосано) и Мартен де Рон (58’ Алексей Миранчук).