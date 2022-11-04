Чинку, Румыния, 4 ноября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Румынии сделало заявление, что за содержание личного состава боевой группы НАТО в Чинку (уезд Брашов) в качестве координатора отвечает Франция. Соответствующее сообщение в пятницу распространило румынское военное ведомство, реагируя на появившуюся информацию об условиях размещения французских военных в Чинку.

NATO North Atlantic Treaty Organization Солдаты НАТО

В пятницу французское издание Le Monde опубликовало материал, в котором подвергло жесткой критике условия содержания военных в Чинку. Комфорт для военных в этом населенном пункте сочли находящимся в зачаточном состоянии. В статье отмечалось, что часть солдат размещается в палатках спустя долгое время после прибытия, водоснабжение работает плохо, а подлинного плацдарма еще нет.

В Le Monde подчеркнули, что французам пришлось проявить заботу о местных компаниях в объявлениях о тендерах на проведение работ. При этом журналисты из Франции сочли, что Румыния очень требовательна в вопросах строительства военных укреплений и привередлива в отношении собственного суверенитета.

Согласно союзным процедурам, ответственность за размещение и питание личного состава, а также обеспечение сопутствующих услуг (снабжение водой, энергией, вывоз отходов и т.д.) в районе Чинку полностью взяла на себя французская сторона, — говорится в сообщении румынского военного ведомства.

Минобороны Румынии добавило, что организацией боевой группы НАТО на территории страны занимается Франция. Ключевые силы этой группы находятся в Национальном центре общевойсковой подготовки в Чинку. При этом лагерь строится силами самой группы еще с мая.

Румынскую роль военное ведомство свело к поддержке начинаний Франции и оказанию помощи французской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО вблизи границ России с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, до более 30 тыс. человек. По его словам, в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии создаются новые многонациональные батальонные тактические группы.