Мёнхенгладбах, Германия, 4 ноября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. 4 ноября в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк» футбольный клуб «Боруссия» в первом матче 13-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 сыграет со «Штутгартом». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

(сс) Eric C. Späte Флаг ФК «Штутгарт»

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Тобиас Зиппель, Марвин Фридрих, Тони Янчке, Рами Бенсебайни, Джо Скалли, Кристоф Крамер, Алассане Плеа, Юлиан Вайгль, Куадио Коне, Йонас Хофманн, Маркус Тюрам.

«Штутгарт»: Флориан Мюллер, Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос, Паскаль Штенцель, Борна Соса, Ватару Эндо, Тиагу Томаш, Крис Фюрлих, Науиру Ахамада, Серу Гирасси, Лука Пфайффер.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Маттиасом Йолленбеком. Ассистенты главного судьи — Томас Штейн и Йонас Викенмайер.