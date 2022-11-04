Хельсинки, 4 ноября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддерживает идею размещения ядерного оружия в стране, сообщил он 4 ноября в эфире телеканала Yle.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Мы обязательно будем обсуждать эти вопросы после того, как мы в итоге станем членами НАТО, но мое собственное мнение заключается в том, что для меня совершенно непривычно думать, что у нас в Финляндии могло бы быть ядерное вооружение», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовленный правительством Финляндии законопроект о членстве страны в НАТО не исключает размещение ядерного оружия на ее территории.

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