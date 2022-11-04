Вашингтон, 4 ноября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Представители британской разведки и сотрудники СБУ подписали соглашение, в котором говорится о создании партизанской террористической армии для ударов по объектам в Крыму. Об этом сообщает портал The Grayzone, который ссылается на документы и фрагменты переписки.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«The Grayzone получил секретные документы», — говорится в сообщении.

Журналисты портала со ссылкой на документы отмечают, что представители партизанской террористической армии должны были проводить разведывательные и диверсионные операции на полуострове по поручению СБУ.

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов выразил благодарность сотрудникам ФСБ в связи с предотвращённой диверсией на объектах энергетической инфраструктуры полуострова.