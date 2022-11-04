Неаполь, Италия, 4 ноября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Спортивный директор итальянского «Наполи» Кристиано Джунтоли заявил, что неаполитанский футбольный клуб на данный момент не заинтересован в подписании футболистов, выступающих в Российской Премьер-лиге.

(сс) RonnyK «Наполи»

«Сейчас мы не интересуемся ни одним игроком из России. Зимой будет видно, возможен ли какой-либо трансфер», — цитирует спортивного директора «Наполи» издание Sport24.

На данный момент в составе «Наполи» выступает бывший нападающий «Локомотива» и казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. В текущем сезоне на счету 21-летнего грузина 16 (8+8) очков по системе гол+пас в 17 матчах за клуб из Неаполя во всех турнирах.

В чемпионате Италии также выступает экс-полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук, перешедший в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.