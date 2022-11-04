Пекин, 4 ноября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Пекин является инаугурационным. Об этом глава правительства ФРГ сообщил 4 ноября, когда комментировал информацию о том, что он якобы отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Олаф Косинский Олаф Шольц

«Дело в том, что эта поездка была запланирована мной как инаугурационный визит. Я подготовил его, и он происходит прямо сейчас, как вы можете видеть», — сказал Шольц журналистам после встречи с Си Цзиньпином.

Канцлер ФРГ пояснил, что посчитал правильным, что перед началом правительственных консультаций должно состояться это обсуждение.

Reuters ранее сообщило, что Макрон предложил Шольцу поехать в Пекин вместе, чтобы сигнализировать о единстве Евросоюза. По данным агентства, канцлер ФРГ отклонил это предложение.

Как писало ИА REGNUM, Шольц 4 ноября прибыл в Пекин с однодневным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с ним, но от протокольного рукопожатия отказался из-за коронавирусных ограничений.