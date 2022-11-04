Киев, 4 ноября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил необъявленный визит в Киев. Об этом 4 ноября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Джейк Салливан

Собеседники агентства утверждают, что Салливан встретился с президентом б. УССР Зеленским и главой его администрации Андреем Ермаком.

Советник главы Белого дома предоставил подробности о новом пакете американской помощи Киеву, объявленном ранее в пятницу. Зеленский, в свою очередь, призвал союзников поставить его стране дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и более современное вооружение.

Пакет стоимостью $400 млн включает отремонтированные советские танки Т-72, ракеты ПВО HAWK. С момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса США выделили б. УССР помощи более чем на $18,2 млрд.