Мюнхен, Германия, 4 ноября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. 36-летний немецкий голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер восстановился от травмы плеча и сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата Германии. Об этом 4 ноября сообщает издание Kicker.

Michael Kranewitter Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер

По информации источника, Нойер будет включен в стартовый состав «Баварии» на матч 13-го тура немецкой Бундеслиги 2022/23 с берлинской «Гертой», который состоится 5 ноября и пройдет в Берлине на «Олимпийском стадионе».

Из-за травмы плеча, полученной после матча чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией», Мануэль Нойер пропустил три тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, что не помешало мюнхенской команде обыграть «Викторию», «Барселону» и «Интер».

В текущем сезоне 36-летний голкипер сыграл в девяти матчах чемпионата Германии, в которых пропустил восемь мячей. Три раза Нойеру удалось сохранить ворота в неприкосновенности.