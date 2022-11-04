Вашингтон, 4 ноября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов не возражают против поставок танков Киеву любой страной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Что касается танков, то у нас нет возражений. В действительности мы поддержим любое государство, если оно решит (поставить танки киевскому режиму)», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты передадут киевскому режиму военной техники на $400 млн в рамках очередного пакета военной помощи.

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