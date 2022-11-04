Москва, 4 ноября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Отказаться от использования оборудования американской компании Cisco рекомендовал депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

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«Видимо, российским организациям (и особенно госсектору) из соображений сетевой безопасности пора задуматься об отказе от решений Cisco», — рассуждает Горелкин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на кейс, обнаруженный подписчиками: американская компания не просто отказывает российским клиентам в своих услугах, а стремится при этом нанести ущерб.

«Речь идет о компании Cisco, которая удаленно перенастроила роутеры своих пользователей из РФ, открыв к ним общий доступ. Не какие-то хакеры-анонимусы, а сотрудники компании, позиционирующейся как мировой лидер в области сетевой безопасности», — возмущен парламентарий.

При этом он согласился с тем, что происходящее — единичные случаи.

«Но лично меня эта ситуация сильно настораживает, ведь раньше западные технологические компании так откровенно своим российским клиентам не пакостили», — отметил депутат Госдумы.

Он также выразил опасения по поводу работы иного оборудования компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США и страны ЕС ввели в отношении России санкции на фоне начала специальной военной операции на территории б. УССР. В этой связи в РФ развивается параллельный импорт, в рамках которого завозится и оборудование для сферы IT.

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