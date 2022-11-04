Милан, Италия, 4 ноября, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Руководством миланского «Интера» планирует продлить контракт с 36-летним форвардом сборной Боснии и Герцеговины Эдином Джеко. Об этом 4 ноября сообщает издание Calciomercato.

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По информации источника, «нерадзурри» предложат боснийцу новое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2023/24. Действующий контракт Джеко с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне на счету Эдина Джеко шесть забитых мячей и две результативные передачи в 18 матчах за «Интер» во всех турнирах. Суммарно на поле форвард провел 1036 минут.