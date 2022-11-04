Донецк, 4 ноября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Новый микрорайон в Мариуполе совсем скоро «заживет полной жизнью». Об этом, как передает ДАН, сообщил 4 ноября врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин журналистам.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Мы видим уже практически готовые (дома), где-то уже подведено и тепло, проводятся отделочные работы, — отметил Пушилин. — Всего будет более 800 квартир в первом квартале следующего года сданы, ну, а до конца этого года — 750 квартир, а это значит 750 семей, счастливых обладателей новых современных комфортных квартир».

Глава ДНР лично вручил ключи от новых квартир жителям города.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября в Донецке состоялось Учредительное собрание Регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Донецкой Народной Республике.