Вашингтон, 4 ноября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. К 2030 году три страны в мире будут иметь примерно равные ядерные арсеналы, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

ironna.jp Ядерное оружие США

«К концу этого десятилетия и в начале 2030-х годов — впервые в истории США — мы будем иметь дело не с одной, а с двумя равными ядерными державами», — заявил представитель Пентагона во время выступления на семинаре в Институте Брукингса в Вашингтоне, пишет ТАСС.

Замглавы министерства обороны США заметил, что Китай собирается в ближайшее время в четыре раза увеличить свои объемы ядерного оружия. Это позволит Пекину конкурировать в этом вопросе с США и Россией.