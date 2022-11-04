Москва, 4 ноября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть полностью интегрированы в правовое пространство России к 2026 году, заявил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Эти территории будут полностью интегрированы в наше правовое пространство, мы этим уже занимаемся. Несколько законов мы уже внесли [в Госдуму]», — сказал Клишас в эфире телеканала «Россия 24».

Он также напомнил, что процесс займет несколько лет, а по конституционным законам «есть базовый ориентир — это 2026 год».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла пакет федеральных конституционных законов о воссоединении четырех новых регионов с Россией.

До 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых территорий в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы.

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