Химки, Московская область, 4 ноября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. 26-летний голкипер сборной России по футболу Илья Лантратов с оценкой 8.54 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 16-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 «Химки» — «Оренбург» (2:0).

Антон Зайцев Илья Лантратов

В матче с командой Марцелы Лички Илья Лантратов совершил восемь удачных спасений и сохранил ворота в неприкосновенности. Точность передач российского вратаря составила 61%.

В текущем сезоне Илья Лантратов сыграл в 13 матчах регулярного чемпионата России, в которых пропустил 23 мяча. Трижды вратарь отыграл «на ноль».

Действующее соглашение Лантратова с «Химками» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 2 миллиона евро.