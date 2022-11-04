Химки, Московская область, 4 ноября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Химки» впервые за три последних месяца одержал победу в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 с «Оренбургом». Основное время встречи, проходившей 4 ноября в Химках на стадионе «Арена Химки», завершилось со счетом 2:0.

ФК «Химки»

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Александр Руденко (50’) и Бутта Магомедов (66’). Желтые карточки получили Бутта Магомедов, Сесар Флорентин и Аяз Гулиев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадяхановым.

Составы команд:

«Химки»: Лантратов, Чежия, Идову, Волков, Ломовицкий (Мирзов, 62’), Руденко (Садыгов, 78’), Казанцев, Гулиев, Зуев (Боженов, 78’), Долгов (Гбане, 78’), Магомедов (Главчич, 90’).

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Эктов (Гурциев, 87’), Печенин, Мансилья (Оганесян, 70’), Флорентин, Вера, Капленко (Башич, 79’), Сычевой, Воробьев (Ковалев, 79’).

«Химки», одержав третью победу в сезоне и набрав 12 очков, сократили отставание от выхода из зоны вылета до одного очка. «Оренбург» с 22 очками временно остался на восьмом месте.