Москва, 4 ноября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов в обвинил власти США в продолжении реализации за рубежом «чрезвычайно рискованных» биологических проектов. Об этом Антонов в заявил интервью изданию Newsweek.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Вашингтон продолжает имплементацию чрезвычайно рискованных биологических проектов за рубежом, противореча собственным принципам», — заявил дипломат.

По его словам, сейчас в непосредственной близости от границ России насчитывается более 50 лабораторий, контролируемых США.

«По оценкам китайского МИД, сеть, контролируемая министерством обороны США, включает по меньшей мере 336 подобных объектов по всему миру», — заявил Антонов.

Он добавил, что биолаборатории работают в условиях полной секретности, а в странах, получающих такого рода американскую помощь, наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.