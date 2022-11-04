Кишинёв, 4 ноября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Власти Молдавии задержали или арестовали почти всех руководителей оппозиционной партии «Шор». Об этом 4 ноября сообщил лидер партии Илан Шор.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Сотни обысков, 37 человек находятся под мерой пресечения — кто под арестом, кто под домашним арестом, в том числе все руководство партии», — написал Шор в своем канале в Telegram.

Лидер партии «Шор» заметил, что власти Молдавии преследуют оппозицию вместо того, чтобы искать пути выхода из кризиса, в котором оказалась страна.

Шор призвал президента Молдавии Майю Санду найти решение сложившейся ситуации, вместо того, чтобы «арестовывать простых людей и пугать активистов».