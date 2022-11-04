Донецк, 4 ноября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. В результате обстрелов населенных пунктов в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ за сутки погибли три человека. Об этом 4 ноября сообщил штаб территориальной обороны республики.

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«В результате сегодняшних обстрелов ВФУ в ДНР три человека погибли и еще 13 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк из артиллерии.