Москва, 4 ноября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на оперативной выдаче жилищных сертификатов всем пострадавшим от обстрелов киевских формирований, передает корреспондент ИА REGNUM 4 ноября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Считаю справедливым дать людям возможность переехать в более безопасные места путем предоставления жилищных сертификатов. Вернуться в свои дома при желании они смогут по окончании боевых действий, но предстоящей зимой у них должна быть крыша над головой в безопасном месте», — заявил Миронов.

Ранее правительство России приняло решение о выдаче жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области.

Парламентарий предложил выдавать их жителям Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик, а также приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей, откуда тоже проводится эвакуация.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину рассмотреть возможность выдачи жилищных сертификатов для жителей приграничных районов России, которые подвергаются обстрелам со стороны киевского режима.