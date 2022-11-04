Нью-Йорк, США, 4 ноября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма одобрил третий комитет Генассамблеи ООН. Об этом 4 ноября сообщает РИА Новости.

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За принятие документа проголосовали 106 стран, против — 51 страна, 15 стран воздержались.

Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, а также «отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны». Документ призывает страны ликвидировать все формы расовой дискриминации.

Резолюция под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» принимается Генассамблеей ООН каждый год. После одобрения проекта резолюции третьим комитетом ее должна одобрить Генассамблея ООН. Ожидается, что голосование состоится в декабре.