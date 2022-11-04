Донецк, 4 ноября, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 4 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:20 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель.