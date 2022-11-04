Нью-Йорк, США, 4 ноября, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты осуждает Генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом 4 ноября заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Генсек [ООН] строго осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты», — сказал он.

По его словам, Гутерриш, который обеспокоен напряженностью на Корейском полуострове, призывает Пхеньян прекратить провокации и соблюдать международные обязательства.

Напомним, что 3 ноября вооруженные силы КНДР произвели запуск очередной баллистической ракеты в направлении Японского моря.