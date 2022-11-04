Москва, 4 ноября, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий мобилизацию граждан, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Документ опубликован 4 ноября на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

После внесенных главой государства изменений п. 4 ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России» излагается в новой редакции.

Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение ряда тяжких преступлений. Мобилизация не коснется касается лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта. Также мобилизации не подлежат лица с непогашенной судимостью за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, за их хищение или вымогательство.

Также изменения не коснутся осужденных за шпионаж и госизмену, посягательство на жизнь госдеятелей, насильственный захват власти и вооруженный мятеж.