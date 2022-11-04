Минск, 4 ноября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. В конце октября в сторону белорусской границы двигался БТР-80 военных б. УССР, об этом 4 ноября сообщил Госпогранкомитет республики в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Провокация произошла около пункта пропуска Глушкевичи на территории б. УССР. 29 октября в 13:23 движение в сторону границы зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«После остановки перед инженерными заграждениями [б. УССР] бронетранспортер развернулся и в 13:33 проследовал обратно вглубь территории [б. УССР]», — сообщили в Госпогранкомитете.

В рамках реагирования на провокацию белорусские пограничники заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии и уничтожения боевой техники и личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что на фоне роста международной напряженности и усиливающейся конфронтации с Западом Белоруссия является верным союзником России.