Донецк, 4 ноября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:35 — населенный пункт Леонидовка — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ пострадал один человек.