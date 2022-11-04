Берлин, 4 ноября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Правительство Германии призвала бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель быть экономнее при расходовании государственных средств, которые направляют в ее бюро в Бундестаге, пишет 4 ноября Der Spiegel.

Markus Schreiber Ангела Меркель

В Германии бывшие главы правительств страны на средства налогоплательщиков могут содержать пять сотрудников: руководителя бюро, двух референтов, одного секретаря и водителя.

В бюро Меркель по состоянию на 2022 год работают девять человек. Количество сотрудников в бюро экс-канцлера не раз становилось предметом для критики.

Правящая в Германии коалиция направила письмо бюджетному комитету Бундестага, указав, что использование бюро «в личных целях и для цели получения дополнительных доходов исключено».

Как говорится в письме, Меркель может оплачивать поездки за счет средств налогоплательщиков «только по поручению и в интересах ФРГ».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 комитет Бундестага по бюджету лишил экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера положенных ему как бывшему главе правительства Германии офисных помещений. При этом ему сохранили пенсию и охрану.