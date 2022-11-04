Амстердам, 4 ноября, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Нидерланды передадут тяжёлую военную технику ВСУ на сумму 120 млн евро. Об этом 4 ноября говорится в заявлении Минобороны Нидерландов, опубликованном на сайте военного ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

«Нидерланды снова поставляют… [киевскому режиму] тяжелую военную технику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая стоимость пакета помощи Киеву со стороны Нидерландов составит 120 млн евро.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге сообщила, что Вашингтон передаст киевскому режиму военной техники на $400 млн в рамках очередного пакета военной помощи.