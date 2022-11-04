Москва, 4 ноября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Страны G7 продолжат вводить ограничительные меры против России и ряда других стран, которые якобы могут оказывать военную поддержку Москве. Об этом говорится в заявлении глав МИД G7.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Мы продолжим наносить экономический ущерб по России и другим странам, физическим или юридическим лицам, предоставляющим военную поддержку войне Москвы», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл заявил, что присоединение б. УССР к НАТО является неприемлемым для России.

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