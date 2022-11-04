Вашингтон, 4 ноября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Страны Евросоюза (ЕС) потратили $104,8 млрд на заполнение газовых хранилищ в преддверии зимы. Об этом 4 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Gerry Dincher Газовое хранилище

Стремление заполнить хранилища потребовало от Брюсселя максимального использования альтернативных поставщиков, от Норвегии до Объединенных Арабских Эмиратов. При этом ЕС заплатил за газ по ценам военного времени.

Предварительный расчет Бена МакВильямса из брюссельского аналитического центра Bruegel показал, что стоимость газа, поступившего в хранилища ЕС в период с 1 апреля по 31 октября, составила €107 млрд ($104,8 млрд).

По мнению экспертов, если в Европе будет холодная зима, то хранилища опустеют уже к весне 2023 года, и в итоге Брюссель в стремлении отказаться от российского газа снова будет вынужден искать поставщиков.

«Цены на следующее лето очень высоки, что отражает риск того, что хранилища будут израсходованы этой зимой», — отметил руководитель отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research в Великобритании Анис Ганболд.

Как отмечается, успех в решении этой задачи зависит от того, смогут ли страны ЕС найти единый путь преодоления этого энергетического кризиса.