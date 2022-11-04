Москва, 4 ноября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Закон о статусе добровольцев, их прав и порядке выплат денежного содержания подписал президент России Владимир Путин. Соответствующая информация размещена 4 ноября на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

«Закон урегулирует вопросы материального и технического обеспечения добровольческих формирований и определит перечень социальных гарантий добровольцам и членам их семей», — сказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, добровольческие формирования будут содействовать выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ.

Минобороны России наделяется полномочиями определять, исходя из задач, стоящих перед Вооруженными силами, численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий, стоящие перед ними задачи, порядок управления ими, срок использования добровольческих формирований, а также порядок прекращения и иные вопросы их деятельности. Также Минобороны России будет определять порядок поступления граждан РФ в добровольческие формирования и пребывания в них, требования, предъявляемые к гражданам РФ, поступающим в добровольческие формирования и пребывающим в них, а также порядок исключения граждан РФ из добровольческих формирований.

Минобороны кроме того будет определять порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, порядок выплаты пребывающим в них гражданам Российской Федерации денежного содержания и других денежных выплат, продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи.